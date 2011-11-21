T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de sakat oyunculara durmak yok İSTANBUL (A.A)

21 Kasım 2011 18:29

-Fenerbahçe'de sakat oyunculara durmak yok İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dia ve kaleci Serkan Kırıntılı, tedavi ve çalışmalarına devam etti.  Sarı-lacivertli ekip günü izinli geçirirken, sol omuzlarında sakatlıkları bulunan iki futbolcunun sağlık ekibinin belirlediği çalışmalara devam ettikleri ve Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştıkları bildirildi.  -Alex'ten taraftara twitter'dan ilginç yanıt- Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, twitter hesabında bir taraftarın ''Kaptan bizim takımın kalitesi yeter mi şampiyonluğa sence?'' şeklindeki sorusuna ''Yeter değil'' yanıtı verdi.  Brezilyalı futbolcu, teknik direktörlük için lisans başvurusu yapıp yapmadığı sorusunu ise ''Belki'' şeklinde yanıtladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24