-Fenerbahçe'de sakat oyunculara durmak yok İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dia ve kaleci Serkan Kırıntılı, tedavi ve çalışmalarına devam etti. Sarı-lacivertli ekip günü izinli geçirirken, sol omuzlarında sakatlıkları bulunan iki futbolcunun sağlık ekibinin belirlediği çalışmalara devam ettikleri ve Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştıkları bildirildi. -Alex'ten taraftara twitter'dan ilginç yanıt- Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, twitter hesabında bir taraftarın ''Kaptan bizim takımın kalitesi yeter mi şampiyonluğa sence?'' şeklindeki sorusuna ''Yeter değil'' yanıtı verdi. Brezilyalı futbolcu, teknik direktörlük için lisans başvurusu yapıp yapmadığı sorusunu ise ''Belki'' şeklinde yanıtladı.