-FENERBAHÇE'DE RÖVANŞ HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında 4 Ağustos Çarşamba günü İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bugünkü çalışmasını teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, geçen sezonun ardından zemini tamamen yenilenen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gerçekleştirdi. Başındaki 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmana sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Lugano, Uğur, Mehmet Topuz ve çalışmalarını bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde sürdüren Güiza katılmadı. -İLHAN SEVİNCİ- Young Boys ile yapılan maçtan önceki antrenmanda ayak bileğinde bağ kopuğu oluşan İlhan, hızlı bir iyileşme kaydederek, takımının bu akşamki çalışmasına katıldı. İsviçre'de sakatlandıktan sonra geçen 6 günlük sürede tedaviye olumlu yanıt veren İlhan, öğle saatlerinde yapılan denemeden sonra antrenmanda takımla birlikte çalıştı. İlhan'ın, kendisini iyi hissettiğini ve antrenmana çıkmak istediğini kulüp doktoruna söylediği ifade edildi. -LUGANO İÇİN RAPOR İSTENDİ- Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'nda sakatlanan Lugano'nun, iç yan bağlarında oluşan yırtığın geçen sürede iyileşmediği bildirilirken, sarı-lacivertli futbolcunun sakatlığının durumu ve yapılan tedavi hakkında Uruguay Futbol Federasyonu'ndan rapor istendiği belirtildi. Fenerbahçe teknik heyetinin, Dünya Kupası'nda Uruguay milli takımında ağrı kesici iğne ile oynatıldığı belirtilen Lugano'yu, kendisine zarar vereceği için aynı şekilde oynatmak istemediği kaydedildi. Lugano'nun sakatlığının ardından geçen 3,5 haftalık sürede yırtığın iyileşme kaydetmediği bildirildi.