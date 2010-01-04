Fenerbahçe'de rota Sercan'a döndü

T24- Fenerbahçe yönetimi, yeniden Bursaspor'un yıldızı için girişimlere başladı.





Liste hayli kabarık ama.. .



Forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan ve bu bölgeye oyuncu arayan Sarı-Lacivertliler’de rota tekrar Sercan Yıldırım’a döndü. Oluşturulan transfer listesinde birçok forvet oyuncusu yer alıyor. Ancak şu ana kadar ilgilenilen isimlerden bir sonuç çıkmadı. Bu yüzden de yönetim rotayı genç golcü Sercan’a çevirdi. Geçtiğimiz dönemde Sercan için yoğun uğraş veren yönetim, Bursasapor’un sürekli fiyat artırması sebebiyle bu transferden vazgeçmişti. Ancak yönetim, transfer döneminde bu futbolcuyu kadrosuna katabilmek için yeniden girişimlere başladı.



Aracılarla Görüşüldü



Özellikle Galatasaray ile bu transferde karşı karşıya gelecek olan Sarı-Lacivertliler, Bursaspor’un istediği transfer ücretini verebilecek tek takım konumunda. Şu an aracılar ile yapılan ön görüşmelerin ardından, Fenerbahçe Bursaspor’un fiyatı biraz daha düşürmesini bekliyor. Özellikle teknik direktör Daum’un forvet oyuncusu alınması konusunda büyük baskı yapması, yönetimin bu transferi gerçekleştirme olasılığını daha da artırıyor.