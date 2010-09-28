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Spor

FENERBAHÇE'DE ROTA GENÇLERBİRLİĞİ İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 18:12

-FENERBAHÇE'DE ROTA GENÇLERBİRLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında, 2 Ekim Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı olarak çalıştı. Kasımpaşa maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncuların ise koşu ve ısınma hareketlerinden sonra iki grup halinde top kapma, pas çalışmalarıyla devam ettirdikleri idmanı, yarı sahada pas oyunları ve dar alanda yaptıkları çift kale maçla tamamladığı bildirildi.  Bu arada, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Mert Günok'un bugünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladığı duyuruldu. Sakatlıkları süren Semih ve Uğur'un, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı bir programla çalışmalar yaptığı, Berk Elitez'in ise tesislerde tedavi gördüğü açıklandı. Tedavisini ülkesinde sürdüren Güiza da antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. 

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