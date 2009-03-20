'Fenerbahçe'de revizyon şart'



Rıdvan Dilmen, Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Aragones'in yanlış değişiklikler yaptığını belirtirken revizyonun şart olduğunu söyledi.





Bu maç Kocaelispor maçından çok farklı değildi. Bu hafta Kocaelispor kadar iyi oynamadı Bursaspor. Ben Bursaspor’u hiç beğenmedim, beğenmediğim Bursaspor Fenerbahçe’yi yendi.



Fenerbahçeliler maçın ikinci yarısında aynı Kocaeli maçı mı olacak diye birbirlerine telefon etmişlerdir. Fenerbahçe bu zaten, Fenerbahçe’den korkmasalar çok takım yener Fenerbahçe’yi. Bursa takımı ilk yarıda golü yemiş kaleye gidemiyor ve Fenerbahçe’nin işine geliyor bu iş.



Bursaspor ikinci yarıda risk aldı iki stoper bıraktı İbrahim ve Ömer’i, daha iyi oynamaya başladı. Fenerbahçe bugün Alex oynamadığı için direk 4-4-2 oynadı.



Uğur maçın başında her zamanki gibi 3-5 dakika kayboldu, Deivid 3-5 haftadır yürüyecek hali yok. Bunu gören Bursaspor hücum yaptı, özellikle Sercan ile etkili olmaya çalıştı.



Aragones Gürhan’ı oyuna aldı. Ne zaman oynattın Gürhan’ı? Nasıl bir fikir olarak Gürhan’ı sokuyorsun? Veya Vederson’u sokuyorsun. Gökhan Emreciksin değişikliği yanlış değildir Deivid’in performansından dolayı ama bir hafta önce Kazım oynuyor, bir hafta sonra kadroya almıyorsun.



Fenerbahçe taraftarı değil oyuncular havlu attı. Fenerbahçe’nin bu oyuncu yapısı, bu teknik adamıyla dördüncü ancak olur. Fenerbahçe ile Galatasaray ciddi bir teknik adam problemi yaşıyordu, Fenerbahçe halen yaşıyor.



Beşiktaş’ta Delgado oyundan çıkınca eşorfmanı ısırıyor, Fenerbahçeli oyuncu oyundan çıkınca evine gidiyor.



Bugün pankart asmışlar Basri Dirimli, allah rahmet eylesin ama Lugano ile aynı pankartta. Lugano Pele mi? Fenerbahçe’de hiçbir oyuncu şampiyonluğa inanmıyor. Gol at bekle 80 dakika, Kayseri’de gol attın 75 dakika kalenden ayrılmadın. Kocaeli maçında aynı şeyler.



Aragones Gürhan’ı garantilediği kupa maçında oynatmadı, bu maçta niye oynattı. Gürhan girdi oldu demiyorum ama teknik adam da, oyuncular da havlu atmış.



Selçuk diyor ki menajerim gelsin, Lugano ile anlaşamıyorsun. 2 mi istiyorsun 4 ver. Bulabilecek misin Lugano gibi adamı 10 milyona.



Fenerbahçe’nin oyuna giren 3 oyuncusunu Türkiye’de Turkcell Süper Lig’de en az 8 takım almaz. Alex 34 maçın 20’sinde iyi oynuyor kazanıyorsunuz, Alex Bursa’ya gitmiyor mağlup oluyorsunuz.



Fenerbahçe’nin revizyona ihtiyacı vardır, bunu Fenerbahçe görebilmeli.



Fenerbahçe taraftarı fazla ümitlenmesin, Fenerbahçeli görevliler önümüzdeki sezonun planlamasını yapması lazım. Aman Deivid kal diye Fenerbahçe yalvarmayacak, Selçuk kal diye yalvarmayacak. Fenerbahçe’de oynuyorsun daha ne istiyorsun uzayda mı oynayacaksın. Deivid bana 15 tane gol atsa ne olur, atmasa ne olur. Fenerbahçe kazanabilirdi de bugün ama bir şey değişmeyecekti.



Zico takımı şampiyon oldu Fenerbahçe bitti. Lugano bugün 3 tane kendi kalesine gol atsa ben üzülmem Fenerbahçeli olarak. Aslan gibi oynuyor, atlıyor, zıplıyor kafası yarılıyor devam edeceğim diyor.



Fenerbahçe’nin maç kazanan kadrosu var, şampiyon olacak karakterli kadrosu yok.



Teknik adam zaten fiyasko, bir hafta Kazım’ı alıyor, sonra seyirci diyaloğu oluyor kadroya almıyor. Fenerbahçe’nin fiyasko bir Samandıra ekibi var, Volkan Ballı’yı ayrı tutuyorum ama Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi Fenerbahçe taraftarını üzüyorlar.



Fenerbahçe’de revizyon şart, bunun bir ekonomik bedeli olacaktır ama bunu yapmazsanız olmaz.



Fenerbahçe Deivid ile sözleşme imzaladı, aman Selçuk gitme deniyor, sırada Volkan var deniyor. Bu takım sanki 90 puanla şampiyon oldu.

