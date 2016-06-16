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Spor

Fenerbahçe'de Ramazan Civelek ve Uygar Mert Zeybek imzaladı

İki genç futbolcu 2020 yılına kadar sözleşme uzattı

16 Haziran 2016 16:46

Fenerbahçe iki genç futbolcusu Ramazan Civelek ve Uygar Mert Zeybek ile 2020 yılına kadar sözleşme uzattı.

Geride kalan sezonda genellikle Türkiye Kupası maçlarının kadrosunda yer bulan, Süper Lig maçlarında ise zaman zaman ilk 18'e girebilen genç oyuncular hazırlık döneminde göstereceği performansa göre kaderlerini tayin edecek. Bu sezon iki oyuncunun kadroya girememeleri halinde tecrübe kazanmaları için kiralık olarak başka takımlara verilmeleri bekleniyor.

 

Pereira'nın kararını bekleyecekler

 

Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşme yenileyen iki genç yıldız Ramazan Civelek ve Uygar Mert Zeybek için yönetim gelen teklifleri değerlendirecek ve teknik direktör Pereira'nın da kararını bekleyecek. Pereira, iki oyuncunun takımda kalmalarını isterse ve maçlarda daha fazla şans tanıma sözü verirse kiralık teklifleri geri çevrilecek.

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Ramazan CivelekUygar Mert ZeybekFenerbahçe

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