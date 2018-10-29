Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun yerine kim gelecek; işte muhtemel adaylar

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3-1'lik Ankaragücü mağlubiyetinin ardından teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verdi. Sarı-lacivertli takımında gündem Hollandalı hocanın yerine kimin geleceği.

Fenerbahçe, kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'ne karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Phillip Cocu'nun görevinden alındığı duyuruldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamasında "Futbol A takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibarıyla görevinden alınmıştır" denildi.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un yeni hoca arayışlarına girdiği öğrenildi.

Gelecek hafta oynanacak derbiye yeni hocayla çıkmak isteyen Koç'un yeni teknik adamı kısa zaman içerisinde belirlemesi beklenirken, Fenerbahçeli taraftarlar 'Yeni hoca kim olacak?' sorusunun cevabını arıyor. Fanatik'te yer alan habere göre muhtemel adaylar şöyle:

Tayfun Korkut

Teknik adamlık kariyerine Hannover 96'da başlayan Tayfun Korkut, ardından sırasıyla Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen'de görev yapan Tayfun Korkut, Stuttgart'ın başında yakaladığı çıkışla büyük bir sükse yakalamıştı.

Adı sezon başında da Fenerbahçe ile anılan Korkut'un ilk isim olarak akıllara geleceği kulislerde konuşuluyor.

Erol Bulut

Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak antrenörlük hayatına giriş yapan Erol Bulut, ilk teknik adamlık deneyimini Yeni Malatyaspor'un başına geçerek yaşadı. Düşecek denilen takımı üst sıralara taşıyan Bulut başarısı ile beğenileri toplamıştı.

Özellikle büyük maçlarda oynattığı futbolla dikkat çeken eski Fenerbahçeli Bulut, Ali Koç'un genç ve başarıya aç hoca tanımına uyan isimlerden...

Christoph Daum

2003-2006 yılları arasında Sarı Lacivertli takımda görev alan Daum, çalıştığı ilk dönemlerde büyük izler bırakmıştı.

Fenerbahçe dönemlerinde oynattığı hücum futboluyla taraftarın sevgilisi olan Daum, derbi öncesi takımı kurtaracak ve zafer kazandıracak isimlerden birisi olarak düşünülüyor.

Kemal Özdeş

4 büyüklere nazire yapan ve 4'te 4 yaparak takımını liderlik koltuğuna oturtan Kemal Özdeş, Kasımpaşa'ya oynattığı futbolla herkesin beğenisini toplamıştı.

Kısıtlı imkanlarla Kaımpaşa'yı iddialı bir Süper Lig takımı haline getiren, yaptırdığı transferlerle sezona damga vuran Özdeş, boşta olupta gelebilecek en iyi yerli hocalardan...

Leonardo Jardim

Sezon öncesinde Ali Koç'un çalışmak istediği teknik direktörlerden birisi olan Leonardo Jardim, 2 hafta önce Monaco'dan kovuldu. Şu anda boşta.

Zeljko Buvac

Fenerbahçe, Cocu'yu göreve getirmeden önce Dortmund ve Liverpool ile çok önemli işlere imza atan Jürgen Klopp'un tam 17 yıl boyunca yardımcılığını üstlenen Zeljko Buvac ile ilgileniyordu.

Buvac yerine Cocu'yu tercih eden yönetim, bu sefer tam tersi bir durum yapıp, Cocu yerine Buvac'ı getirir mi bekleyip göreceğiz.

İsmail Kartal

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de teknik adam olarak görev alan İsmail Kartal, sezonu tek kupayla kapatmıştı. Fenerbahçe'nin ardından Eskişehirspor ve Gaziantepspor maceraları yaşayan Kartal, kariyer zirvesini Ankaragücü ile yaşadı.

Ankaragücü'nden Spor Toto 1. Lig'de alarak Süper Lig'e çıkaran, ardından İstanbul takımlarına kafa tutan bir ekip yaratan Kartal, artık daha deneyimli ve daha hazır.

Roberto Carlos

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan itibaren Türk futbolseverler tarafından çok sevilen Roberto Carlos, teknik adamlık kariyerine Sivasspor'da başlamıştı. İlk sezonunda harikalar yaratan fakat diğer sezon düşüşe geçen Carlos, kısa Akhisar macerasının ardından ülkemizden ayrılmıştı.

Dünyanın en büyük derbilerinde forma giyen, birçok tansiyonu yüksek maçta görev alan Carlos'un boşta olması derbi öncesi yönetimin aklını çelebilir.

Ve en güçlü iddia... Kimsenin hayır diyemeyeceği, kulübün iki Brezilyalı efsanesi Zico ve Alex... Birisi takımı 100. yılda şampiyon yapan, Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de oynadığı maçların hepsini kazanan ve çeyrek final oynama başarısı gösteren Zico...

Birisi de taraftarın gönlünde taht kurmuş, adını altın harflerle yazdmırmış Alex de Souza...

Taraftarın gönlünde Zico ve Alex için bir ukte kaldığını söyleyen Ali Koç bu iki efsaneyi yeniden kulübe kazandırarak tribünlerde yeni bir hava yakalayabileceklerini düşünüyor.