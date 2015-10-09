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Spor

Fenerbahçe'de Pereira, sistem değişikliğine gidiyor

Vitor Pereira'nın yeni sistemdeki amacının daha agresif bir futbol sahaya koyarak, oyunu 60 metrekelik bir blok içine sıkıştırmak

Pereria ile Van Persie arasında Hollandalı yıldızın yedek kalması nedeniyle kriz çıkmıştı

09 Ekim 2015 19:27

Kayserispor maçı hazırlıklarını milli takımlarda bulunan oyuncularından yoksun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira yeni sistem ve yeni taktiğini belirledi.

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira, Spor Toto Süper Lig'deki Kayserispor maçına yeni bir taktikle başlamaya karar verdi.
 

Çift forvete dönecek

 

Yine çift forvete dönmek için hazırlıklar yapan Portekizli teknik adam, kadrosunda bulunan tüm forvet ağırlıklı futbolcuları Kayserispor karşısında sahaya sürecek.

Lig TV'deki habere göre, orta sahada Diego, kanatlarda Markoviç ve Nani, forvette ise Fernandao ile Van Persie ile hücum hattı oluşturmak isteyen teknik direkter Pereira'nın maç içindeki kilit adamı Mehmet Topal olacak.
 

Agresif futbol oynatacak
 

Orta sahanın tüm defansif yönünün Mehmet Topal'a düşeceğini belirten Portekizli teknik adamın, özellikle kanat oyuncularının geriye daha çok dönerek savunmaya destek vermesini istiyor.

Vitor Pereira'nın yeni sistemdeki amacının daha agresif bir futbol sahaya koyarak, oyunu 60 metrekelik bir blok içine sıkıştırmak.

Rakiplerini bu 60 metrelik alan içinde zorlamak isteyen Pereira'nın takımından toplu hücum ve toplu defans isteyeceği öğrenildi.

Öte yandan sakatlığı bulunan Raul Meireles'in takımdan ayrı çalışmalarına devam ettiği ve özel bir programla tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

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