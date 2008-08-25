Fenerbahçe'de Partizan hazırlıkları



Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü Sırbistan'ın Partizan takımı ile İstanbul'da yapacağı Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Samandıra Tesisleri'nde teknik direktör Luis Aragones yönetiminde gerçekleştirilen ve 1.5 saat süren antrenmanda futbolcuların, ısınma ve koordinasyon hareketlerinden sonra iki takım halinde top çalma çalışması yaptığı bildirildi.



Futbolcuların antrenmana dar alanda maç yaparak devam ettiği, Aragones'in, maç devam ederken 2'li, 3'lü gruplar halinde yanına çağırdığı oyunculara bazı özel çalışmalar yaptırdığı kaydedildi.



Antrenmanın son bölümünde ise oyuncuların 2 takım halinde çalışmalarını sürdürdüğü, bir grup bariyerler üzerinde kaleye frikik çalışması yaparken, diğer grubun sağlı, sollu kaleye şut çalışması yaptığı ifade edildi. Antrenmanın Carlos Cascallana'nın yaptırdığı açma, germe hareketleriyle sona erdiği belirtildi.



Bu arada, dünkü çalışmanın son bölümünde sağ ayak üst adalesinden sakatlık geçiren Semih'in yanı sıra Edu, Selçuk ve daha önceden sakatlıkları bulunan Tümer, Deivid ve Vederson'un antrenmana katılmadığı bildirildi.

