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Spor

FENERBAHÇE'DE PAOK MESAİSİ İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2010 00:20

-FENERBAHÇE'DE PAOK MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a yenilerek haftayı puansız kapatan Fenerbahçe'de gözler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki PAOK maçına çevrildi. Sarı-lacivertli takım, Yunanistan temsilcisi PAOK ile 26 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçında oynayan futbolcuların yenileme çalışmasıyla idmanı tamamladıkları, diğer oyuncuların ise kondisyon ve pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çalışmalar yaptıkları bildirildi. Sarı-lacivertli takımda, Trabzonspor maçında aldığı darbe nedeniyle sol dirseğinde ezilme olan Bilica ile ayağında darbeye bağlı ödem oluşan Semih'in tedavilerine başlandığı, bu futbolcuların çalışmada yer almadığı ifade edildi.  Boğaz enfeksiyonu geçiren Gökhan Ünal ile tedavisi devam eden Volkan Demirel'in de antrenmana katılmadığı belirtildi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavisi sürdürülen Dia'nın takımla çalışmalara başladığı açıklandı.  Fenerbahçe, yarın Can Bartu Tesisleri'nde saat 18.00'de başlayacak ve ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanla PAOK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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