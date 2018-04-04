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Spor

Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

04 Nisan 2018 19:55

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Osmanlıspor\'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde hazırlıklarına devam eden Sarı-lacivertli ekip idmanın ilk bölümünde salonda çalıştı. İdmanın ikinci bölümünde sahada çalışan Sarı-lacivertli futbolcular 5\'e 2 pas ve pres çalışması gerçekleştirirken, sakatlığı devam eden Janssen ise salonda çalıştı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan detaylar

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