Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Osmanlıspor\'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde hazırlıklarına devam eden Sarı-lacivertli ekip idmanın ilk bölümünde salonda çalıştı. İdmanın ikinci bölümünde sahada çalışan Sarı-lacivertli futbolcular 5\'e 2 pas ve pres çalışması gerçekleştirirken, sakatlığı devam eden Janssen ise salonda çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan detaylar