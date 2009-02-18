Fenerbahçe'de Ömer şoku

TEKNOSA Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Türk Telekom ile eşleşen sarı lacivertlilerde yıldız basketbolcu Ömer Onan'ın 1 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



Fenerbahçe Ülker'de Ömer Onan şoku yaşanıyor.



Fenerbahçe Ülker'in Beko Basketbol Ligi'nde 19. haftada karşılaştığı Oyak Renault maçı öncesinde ısınırken sakatlanan milli basketbolcunun İzmir'de forma giyemeyeceği öğrenildi.



Gribal enfeksiyona yakalanan bir diğer önemli oyuncu Semih Erden'in durumununsa Cuma günü oynanacak Türk Telekom maçı öncesinde belli olacağı belirtiliyor. Ancak Semih'in zorlu mücadelede forma giymesinin de zor olduğu ifade ediliyor.

