-Fenerbahçe'de olağanüstü kongre önerisi İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, Futbol Federasyonu'nun sarı-lacivertli takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men eden kararının ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle, kulüp yönetim kuruluna olağanüstü genel kurul tavsiyesinde bulunduklarını açıkladı. Günay, Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı olarak toplantı yaptıklarını belirterek, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na gündemde tek madde olmak üzere olağanüstü genel kurul toplantı çağrısı yapmasını tavsiye ettik. Gündem maddesi ise, son iki aydır yaşanan olayları genel kurulda bilgilendirmek ve bu olaylar karşısında kulübün tavrının ne olacağı şeklinde görüş ve güven almak olacak" diye konuştu. Divan Başkanı Günay, genel kurul toplantısında seçim maddesinin bulunmayacağını özellikle vurgulayarak, "Bu toplantıda seçim maddesi yok. Bu yönetim görevine devam edecek, mayıs ayına kadar arkadaşlarımız iş başındadır" dedi. -"Özdemir'in istifası sağlık sebeplerine dayanıyor"- Yüksel Günay, bugün başkanvekilliği görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Nihat Özdemir'in, tamamen sağlık nedenleriyle bu kararı aldığını bildirdi. Günay, Özdemir'in istifasını, ''Tamamen sıhhi sebeplere dayanıyor. Hiçbir anlaşmazlık yok. Tamamen sağlık nedenleridir. Kulübümüze hizmeti geçmiştir ve saydığımız, sevdiğimiz bir arkadaşımızdır'' şeklinde değerlendirdi.