-FENERBAHÇE'DE NİANG ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı derbi maçta sol kaburga bölgesinden sakatlanan Senegalli futbolcusu Niang'ın 9. ve 10. kaburgası ile kas grubunun birleştiği bölgede yırtık tespit edildiği açıklandı. Derbi maçın ardından çekilen röntgen filminde sol kaburga bölgesinde darbeye bağlı zedelenme tespit edilen Senegalli oyuncunun, ağrılarının şiddetlenmesi üzerine Kadıköy Acıbadem Hastanesi'nde tomografisi çekildi. Kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ın verdiği bilgilere göre kulübün internet sitesinde Niang'ın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, darbe alan bölgede yoğun ödemi bulunan futbolcuya, ödem dağıldıktan sonra da ağrılarının sürmesi üzerine detaylı kontroller yapıldığı bildirildi. Yapılan tetkikler ve çekilen tomografi sonrasında Niang'ın sol yanında 9. ve 10. kaburgası ile kas grubunun birleştiği bölgede yırtık tespit edildiği, sarı-lacivertli futbolcunun tedavi sürecinin devam ettiği kaydedildi. Ağrıları olan Niang'ın Bursaspor maçı için durumu tedaviye vereceği yanıta göre önümüzdeki günlerde belli olacak.