-FENERBAHÇE'DE NIANG ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Fenerbahçe'de sağ diz iç yan bağlarında kısmi yırtık tespit edilen Niang'ın tedavisine başlandı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen 1 saat 15 dakikalık akşam antrenmanında sarı-lacivertliler, ısınmanın ardından pas çalışmaları ve minyatür kale maç yaptı. Milli takımlardan dönen futbolcuların yaşadıkları sakatlık, hastalık, yorgunluk ve dünkü Batman organizasyonunda forma giyen oyuncuların yenileme çalışmaları nedeniyle saha çalışması 4 kaleci haricinde, 8 futbolcuyla gerçekleştirildi. Antrenmanda takımdan ayrı çalışan kaleciler Serkan, Mert, Ertuğrul ve Erten'in yanı sıra Caner, İlhan, Özer, Uğur, Andre Santos, Bilica, Cristian ve Alex yer aldı. -NİANG'DA YIRTIK TESPİT EDİLDİ- Senegal Milli Takımı'ndan dönen Niang'ın sağ dizindeki sorunu nedeniyle MR'ı çekilirken, futbolcunun iç yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Niang'ın tedavisine başlandığı bildirilirken, Konyaspor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Senegal Milli Takımı'ndan dönen bir diğer oyuncu Dia'nın üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği bu nedenle evinde istirahat ettiği kaydedildi. (A) Milli Futbol Takımı'ndan dönen Semih'in dizinde ağrı olduğu bu futbolcunun tesislerde dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı belirtildi. Slovakya Milli Takımı'nda görev alan Stoch'un bu akşam, Uruguay Milli Takımı'nda forma giyen Lugano'nun da yarın İstanbul'a gelecekleri ifade edildi. (A) Milli Futbol Takımı'ndan dönen futbolculardan kaleci Volkan'a tesislerde dinlenmeye yönelik program uygulanırken, Emre ve Gökhan Gönül takımdan ayrı koşu yaptı. Nijerya Milli Takımı için gittiği ülkesinden dönen Yobo da takımdan ayrı koşu ile çalışmayı tamamladı. (A) Milli Takım'dan dönen futbolculardan Özer ile Brezilya Milli Takımı'ndan dönen Andre Santos takım çalışmasına katıldı. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Selçuk, Gökhan Ünal, Berk ve tedavisini ülkesinde sürdüren Güiza çalışmada yer almadı. Batman organizasyonundaki maçta forma giyen futbolcular Mehmet Topuz, Kazım, Bekir, Okan ve Gökay tesislerde dinlenme çalışmaları yaparken, genç savunma oyuncusu Hasan da boğaz enfeksiyonu nedeniyle çalışmada yer almadı. -UĞUR TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI- Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre takımdan ayrı kalan Uğur Boral, bugünden itibaren takımla çalışmalara başladı. Tedavisi sürecinin ardından bir süre de rehabilitasyon amacıyla takımdan ayrı çalışmalar yapan Uğur, bugünkü çalışmanın tamamında takım çalışmasında yer aldı. Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. Akşam antrenmanı basın mensuplarına açık tutulacak.