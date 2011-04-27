-FENERBAHÇE'DE NİANG BİLMECESİ İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 1 Mayıs Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve hücum organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Sağ dizinde kemik ödemi, yan bağlarında da zorlama bulunan Niang ile sağ üst adalesinde sakatlığı bulunan Dia antrenmana katılmazken, iki futbolcunun da tedavisine devam edildi. Dia'nın sağ üst ön adalesindeki ödemin altında kan toplandığı, sağlık ekibinin bu kanı özel şırıngalarla çekip futbolcunun ağrılarını dindirmeye çalıştığı ifade edildi. Sağ aşil tendonunda ağrıları devam eden Bilica çalışmasını salonda sürdürürken, kasığında sertleşme olan Özer, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde salonda ve sahada takımdan ayrı çalışmalar yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı için 11 kişilik kadro kurgusunu belirlemeye çalışan teknik direktör Aykut Kocaman, antrenmanın son bölümündeki çift kale maçta, Niang'ın yokluğunda forvette oynatabileceği Semih ve Güiza'ya farklı takımlarda görev vererek, ikiliyi birbirine karşı oynattı. Kaptan Alex'in de yer aldığı takımda bulunan Güiza'nın moralinin yüksek olduğu gözlendi. Kocaman, takımlardan birinde sol kanadı Andre Santos ve Stoch ikilisinden oluştururken, Bucaspor maçında ikinci yarıda oyuna dahil edilerek etkili bir performans ortaya koyan Stoch'un hırsı ve mücadelesi dikkati çekti. Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.