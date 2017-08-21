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Spor

Fenerbahçe'de neşter vurulacak iki bölge; stoper ve hücumcu kanat 

Sarı-lacivertliler Emre Mor ve Gustavo Gomez'i bekliyor Guiliano ve Soldado, bir kaç maç sonra etkili olacaklarının sinyallerini verdiler  Uğur DEMİRKIRDI / İstanbul,(DHA) -  Son olarak Giuliano ve Roberto Soldado'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, hücumcu

21 Ağustos 2017 14:29

Sarı-lacivertliler Emre Mor ve Gustavo Gomez\'i bekliyor

Guiliano ve Soldado, bir kaç maç sonra etkili olacaklarının sinyallerini verdiler 

Uğur DEMİRKIRDI / İstanbul,(DHA) - 

Son olarak Giuliano ve Roberto Soldado\'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, hücumcu kanat oyuncusu ve sağlam bir stoperin transferini bitirmek üzere. Simon Kjaer\'i 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla\'ya satan sarı-lacivertliler, bu boşluğu Neustadter ve Mehmet Topal ile doldurmayı denese de asıl mevkileri ön libero olan bu oyuncular iyi randıman vermedi.
GUSTAVO GOMEZ BİTİYOR
Trabzonspor\'un da ısrarla istediği öğrenilen Gustavo Gomez için kulübü Milan\'la görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı-lacivertli yönetim bordo-mavililere Giuliano\'dan sonra bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. İtalyan kaynaklar, Gustavo Gomez\'in Fenerbahçe\'yle imzaladığını iddia etti.
EMRE, OKEY MASASINDAN FENERBAHÇE\'YE !..
Öte yandan aylardır Emre Mor\'u kadroya katmak için çalışan Fenerbahçe, Inter ile anlaşamayan Dortmundlu futbolcuda bir kez daha sona yaklaştı. Daha önce futbolcuyla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı-lacivertli yönetim, Borussia Dortmund ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamamıştı. Emre Mor\'un hazırlık kampında iyi performans sergilemesi de bu süreci uzattı. Yönetim son olarak Alman kulübüne sunduğu teklifi yükseltti. Yaşanan bu gelişmenin ardından iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. Emre Mor\'un menajeri Muzzi Özcan da yaptığı açıklamada \"Fenerbahçe ile sıcak temas halindeyiz\" demekle yetindi. Bu arada Emre Mor geçtiğimiz gün sosyal medyada yaptığı paylaşımda okey masasından video paylaşmıştı.

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