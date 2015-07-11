Fenerbahçe'de Nani ilk golünü frikikten kaydetti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında İran takımı Zob Ahan'ı 7 - 0 mağlup etti. Maçta Portekizli yıldız Luis Nani bir frikik golüne imza attı.

Düzce 18 Temmuz Stadı'nda oynanan maç saat 18.00'de başladı. Fenerbahçe mücadeleye, Fabiano, Gökhan Gönül, Kjaer, Ba, Hasan Ali, Krasic, Mehmet Topal, Meireles, Diego, Stoch, Fernandao 11'i ile başladı. Zob Ahan ise, Mazahevi, Mohebi, Hadi, Mehdi, Ghanbari, Esmaelifar, Hadadifar, Sadeghi, Pahlavan, Rezaei, Tabrizi 11'i ile sahaya çıktı.

Karşılaşmada Serkan Tokat düdük çaldı. Tokat'ın yardımcılıklarını Soner Maraş, Çağlar Mehmet Uludağ üstlendi.

Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 5'inci dakikada Fernandao ,20'nci dakikada Stoch, 33'inci dakikada Mehmet Topal, 64'üncü dakikada Nani, 74'üncü dakikada Souza, 77'nci dakikada Mehmet Topuz ve 79. dakikada Moussa Sow attı.



Taraftarlardan Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür

Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca Düzce 18 Temmuz Stadı'nda "Şampiyonluk öyküsü Düzce'de başlar", "Annenin ak sütü kadar helaldir kupalar" pankartları açarken; Düzce ve Düzcespor'a katkılarından dolayı başkan Aziz yıldırım için tribüne "Düzce seninle gurur duyuyor büyük başkan" yazısı astılar.



Teknik Direktör Pereira ikinci yarıya bambaşka bir 11 ile çıktı

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, hazırlık maçında bütün oyuncularına şans verdi. İlk yarıya Fabiano, Gökhan Gönül, Kjaer, Ba, Hasan Ali, Krasic, Mehmet Topal, Meireles, Diego, Stoch, Fernandao 11'i ile başlayan Pereira, ikinci yarıda ise Volkan, Şener, Alves, Kadlec, Caner, Alper, Josef De Souza, Mehmet Topuz, Holmen, Nani ve Sow'a şans verdi.

Maçı çatıdan ve camii minaresinden izlediler

Fenerbahçe ile İran takımı Zob Ahan arasında oynanan mücadelede stat tamamen doldu. Sarı-lacivertli bazı taraftarlar mücadeleyi çevredeki binaların çatılarından ve stadın arka tarafında bulunan camiinin minaresinden takip etti.



Nani ilk golünü attı

Fenerbahçe'de Luis Nani ilk golünü attı. Düzce 18 Temmuz Stadı'ndaki mücadelenin 64'üncü dakikasında Fenerbahçe'ye yeni dahil olan Nani, takımın 4'üncü kendisinin ise sarı-lacivertli forma ile ilk golünü kaydetti. Statta bulunan taraftarlar tarafından büyük coşkusu ile karşılaşan gol sonrasında Portekizli yıldız da sevinç gösterisinde bulundu.