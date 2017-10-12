Fenerbahçe'de 'milli terapi'

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Milli Takım'a giden ve 2018 FIFA Dünya Kupası finalleri biletini alamadan geri dönen oyuncularının moralini yükseltmeye çalışıyor.

Sarı-lacivertliler, milli maç arasından önceki maçında Akhisar deplasmanından mağlubiyetle dönerken; oynadığı milli takımlar 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen Mehmet Topal, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla, Vincent Janssen ve Martin Skrtel'e geri dönüşlerinde morallerinin bozuk olmasından dolayı ekstra ilgi gösterildiği öğrenildi.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre ligin ardından milli maçlarda da moral çöküntüsü yaşayan futbolcular için teknik direktör Aykut Kocaman ve kurmayları harekete geçti. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde kelimenin tam anlamıyla bir milli terapi uygulanıyor. Kocaman ve yardımcıları zaman zaman birebir zaman zaman da toplu görüşmelerle oyuncularını önce Evkur Yeni Malatya, ardından da Galatasaray maçına motive etmeye çalışıyorlar.