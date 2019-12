-Fenerbahçe'de Mersin mesaisi İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirdikleri akşam antrenmanında pas organizasyonlarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmana milli takımlarda bulunan kaleci Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Selçuk Şahin, Stoch, Yobo, Ziegler ve Gökay Iravul katılmadı. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Kesimal de antrenmana katılmazken, sol dizinde ağrı bulunan Dia, tedavisi süren kaleci Serkan Kırıntılı da çalışmada yer almadı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Uğur Boral, salonda yaptığı çalışmaların ardından bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde sahada topla çalışmalar yaptı. Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı antrenmanla sürdürecek Fenerbahçe, 8 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Kartalspor ile hazırlık maçı yapacak. -Fenerbahçe'den twitter kampanyası- Fenerbahçe Kulübü'nün resmi twitter hesabının 300 bininci takipçisine kaptan Alex'in imzalı formasını hediye edeceği açıklandı. Kulübün twitter hesabında yer alan mesajda, Brezilyalı futbolcunun 300 bininci takipçiye Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde imzalı forma vereceği belirtildi. Alex'in ayrıca tüm takipçiler içinden en yaratıcı tweet'i atan 10 kişiye de imzalı forma vereceği kaydedildi. 300 bin takipçi içerisinde forma kazanan 10 talihli arasında yer almak isteyenlerin, kulübün twitter hesabına, başına Alex yazarak kaptanla ilgili mesaj atabilecekleri belirtildi. Forma kampanyası 300 bininci takipçiye ulaşıldığında sona erecek.