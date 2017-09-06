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Spor

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici sevinci

Milli takımlarında bulunan Dirar, Isla ve Guiliano, antrenmanda yer almadı

06 Eylül 2017 17:11

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mehmet Ekici'nin takımla birlikte çalışması, sarı-lacivertli ekipte sevinç yarattı.

NTV Spor'da yer alan habere göre sakatlığı nedeniyle uzun süredir özel program uygulayan ve takımla birlikte çalışmalara katılamayan Mehmet Ekici, antrenmanın tamamında takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30’da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Sahadaki çalışmalar ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Mehmet Ekici antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Yiğithan Güveli, takımdan ayrı özel program uyguladı. Robin van Persie’nin tedavisine devam edildi. Milli takımlarda bulunan oyuncular Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Giuliano antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına, 7 Eylül Perşembe günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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