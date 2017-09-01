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Spor

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor 

Yeni transfer Neto ilk antrenmanına çıktı İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Portekizli savunmacı Luis Neto, Sarı-Lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı

01 Eylül 2017 01:08

Yeni transfer Neto ilk antrenmanına çıktı

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin yeni transferi Portekizli savunmacı Luis Neto, Sarı-Lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Rusya\'nın Zenit ekibinden 1 yıllığına kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Antrenmana salonda başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra sahada pas ve pres çalışması ile çift kale maç yaptı.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig\'in 4. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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