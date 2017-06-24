Fenerbahçe'de Lens defteri kapanıyor

Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar’ı kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, transferdeki bir başka büyük hedefi Jeremain Lens’te hayal kırıklığına uğradı.

Habertürk'te yer alan habere göre, geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'den kiralanan Lens'in artık takımda kalma şansı çok düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Geçen sezon forma giydiği 38 maçta 5 gol atıp, 17 asist üreten Lens, sarı-lacivertlilerin kendisini bir yıl daha kiralama teklifinde önerdiği parayı kabul etmediği öne sürüldü.

Beşiktaş’ın da talip olduğu Jeremain Lens’ten ümidini büyük ölçüde kesen Fenerbahçe yönetiminin, sağ kanat için alternatif isimlere yöneldiği iddia edildi.