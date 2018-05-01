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Spor

Fenerbahçe'de kupa mesaisi sürüyor

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, Beşiktaş'ın çıkmayacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

01 Mayıs 2018 22:31

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Beşiktaş\'ın çıkmayacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.00\'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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