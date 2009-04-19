Fenerbahçe’de kupa maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası yarı final 2. maçında deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Turkcell Süper Lig'de dün deplasmanda Ankaraspor ile yaptığı maçın ardından dün gece İstanbul'a dönen sarı-lacivertli ekip, Samandıra Kamp Merkezi'nde kupa maçı için ilk antrenmanına çıktı.



Teknik direktör Luis Aragones'in saha içinde yaptığı toplantının ardından başlayan çalışmada, sarı-lacivertliler ısınma ve koordinasyonun ardından istasyon çalışmaları yaptı. Ankaraspor maçında görev alan oyunculara bu çalışmanın ardından dinlenmeye yönelik program uygulandı. Diğer futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Alex ve Abdülkadir salonda çalışmalarını sürdürürken Gökhan Gönül, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan yönetiminden takımdan ayrı çalışmalar yaptı.



Emre Sivasspor maçında yok



Ankaraspor maçında sakatlanan Emre'de 1. derece kas zorlanması tespit edildiği, futbolcunun Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyeceği bildirildi.



Sol arka uyluk bölgesinde ağrı şikâyeti bulunan sarı-lacivertli futbolcunun bu sabah çekilen MR'ın sonucuna göre kulüp doktoru Piyer Arzuman'ın, Emre'nin Sivasspor maçında yer alamayacağını açıkladığı belirtildi.



Cezalı ve sakat futbolcuları nedeniyle kadrosundaki önemli isimleri kullanamayan Fenerbahçe'de Emre'nin sakatlığı Sivasspor maçı öncesi teknik heyeti sıkıntıya soktu.



Fenerbahçe yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanın ardından, 15.35'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a gidecek.

