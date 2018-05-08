Fenerbahçe'de kupa finali hazırlıkları başladı

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe, 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır\'da Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00\'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, final maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamladıktan sonra özel uçakla Diyarbakır\'a gidecek.

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