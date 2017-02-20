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Spor

Fenerbahçe'de Krasnodar maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Krasnodar ile 22 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek

20 Şubat 2017 17:59

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Krasnodar ile 22 Şubat Çarşamba günü yapacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Fenerbahçe Car Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ligde dünkü Kasımpaşa müsabakasında süre alan oyuncuların yenilenme çalışmaları yaptıkları belirtildi.

İdmanda diğer oyuncuların ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynadıkları kaydedildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Krasnodar maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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