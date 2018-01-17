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Spor

Fenerbahçe'de korkulan oldu: 2 ay sahalardan uzak kalacak

Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak göndereceği genç futbolcu sakatlandı, transfer iptal olabilir

17 Ocak 2018 17:27

Fenerbahçe'nin genç futbolcusun Yiğithan Güveli, yaşadığı sakatlıktan dolayı en az 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında İstanbulspor maçının ilk yarısında sakatlanan 19 yaşındaki stoperin çekilen MR'ı sonucunda, sol bacak hamstring kasında bulunan 3 kolundan birinin koptuğu, ayrıca bu bölgede bir de kısmi yırtılma olduğu tespit edildiği belirtildi.

Tedavi sürecine başlanan Yiğithan'ın iyileşme süresinin 2 ayı bulacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü, Yiğithan Güveli'nin kiralanması için Hollanda Birinci Lig takımlarından Sparta Rotterdam'la geçen hafta anlaşmıştı.

Yiğithan'ın transferi kulüpler arasında yapılacak son görüşmenin ardından netlik kazanacağı kaydedildi. Sakatlıktan dolayı 

(beIN Sports)
 

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