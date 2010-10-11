-FENERBAHÇE'DE KONYASPOR MESAİSİ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Dün izin yapan sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak, antrenmana çıktı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada sarı-lacivertliler, koşu koordinasyon, isabetli pas ve dayanıklılık çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Milli takımlarda bulunan 11 futbolcu ile sakatlığının tedavisini ülkesi İspanya'da sürdüren Güiza'nın yanı sıra tedavilerine devam eden Selçuk ve Gökhan Ünal antrenmana katılmadı. -UĞUR ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYACAK- Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımdan ayrı çalışmalar yapan Uğur, 13 Ekim Çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak. Tedavi sürecinin ardından bir süredir bireysel futbolcu antrenörü Dolu Aslan yönetiminde çalışmalarla takıma hazırlanan Uğur'un, çarşamba gününden itibaren takıma katılacağı ifade edildi. Uğur bugünkü antrenmanda da genç futbolcu Berk ile birlikte Dolu Aslan yönetiminde topla çalışmalar yaptı. -NİANG, DİA VE ANDRE SANTOS DÖNÜYOR- Fenerbahçe'nin, milli takımlarda bulunan futbolcularından maçlarını tamamlayanlar yarından itibaren dönüşe geçecek. Senegal Milli Takımı'na giden Niang ve Dia ile Brezilya Milli Takımı'nda maça çıkan Andre Santos'un yarın İstanbul'a gelecekleri kaydedildi. Bu arada, Slovakya Milli Takımı'nın Ermenistan ile yaptığı maçta sol ayak bileğinden sakatlık yaşayan Stoch'un durumunun ciddi olmadığı bilgisinin alındığı öğrenilirken, Stoch'un ülkesinin İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı mücadelede de forma giyme şansı bulunduğu kaydedildi. -YARIN BATMAN'A GİDİYORLAR- Fenerbahçe Futbol Takımı, Batman Petrolspor ve 72Batmanspor karmasıyla yapacağı özel maç için yarın sabah Batman'a gidecek. Yöneticilerin de yer alacağı kafileyle Batman'a gidecek sarı-lacivertliler, maçın ardından akşam İstanbul'a dönecek. Batman kafilesinde, eksikler nedeniyle A2 takımından (A) takımına katılan genç futbolcular da yer alacak.