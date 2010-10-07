-FENERBAHÇE'DE KONYASPOR MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan akşam antrenmanında futbolcular, pas ve şut çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenmana katılmayan Gökhan Ünal'ın, sol ayak başparmağından tırnak batması nedeniyle operasyon geçirdiği bildirildi. Akşam antrenmanına A2 takımından 6 oyuncu katıldı. Sabahki idmana katılan İsmail Aslan, Devrim Can Beyaz, Berkay Öztuvan, Erdal Küçükkara ve Erten Ersu'nun yanı sıra Doğukan Genç de akşam idmanında (A) takımla birlikte çalıştı. Bu arada, tedavisi süren Uğur, takımdan ayrı şut çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Selçuk'un tedavisi sürüyor. Berk de takımdan ayrı çalıştı. Tedavisini İspanya'da sürdüren Güiza da antrenmanda yer almadı. Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek. Öte yandan, Fenerbahçe, Batman Petrolspor ve 72Batmanspor karması ile yapacağı hazırlık karşılaşması için 12 Ekim Salı günü Batman'a gidecek. Sarı-lacivertli takım, Batman 16 Mayıs Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmanın ardından saat 19.30'da İstanbul'a dönecek.