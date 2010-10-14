-FENERBAHÇE'DE, KONYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARI İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sağanak yağış altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 45 dakika süren akşam antrenmanında sarı-lacivertliler, ısınmanın ardından şut çalışmaları yaptı. Önce kanatlardan pas organizasyonuyla başlayan ataklarla şut çalışması yapan futbolcular, daha sonra çalışmayı kaleyi karşıdan gören noktalardan vuruşlarla sürdürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. -LUGANO'DA BAĞIRSAK ENFEKSİYONU- Fenerbahçe'de sakatlık ve hastalık nedeniyle antrenmana çıkamayan futbolculara Lugano da eklenirken, Uruguaylı futbolcunun bağırsak enfeksiyonu geçirdiği ifade edildi. Uruguay Milli Takımı'ndan dönüşünde bağırsak enfeksiyonu geçiren Lugano, antrenmana katılmazken, futbolcunun tedavi olduğu bildirildi. Gribal enfeksiyon geçiren Dia evinde istirahat ederken, sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Niang, Selçuk ve Gökhan Ünal antrenmanda yer almadı. Niang'ın, ligin 9. haftasındaki Galatasaray maçı düşünülerek, iç yan bağlarındaki sakatlığın daha ciddi boyuta ulaşmaması için Konyaspor maçında riske edilmemesi bekleniyor. (A) Milli Futbol Takımı'nda forma giyen futbolcular Semih, Gökhan Gönül, Özer ve kaleci Volkan'a akşam antrenmanı için izin verilirken, bu futbolcular çalışmada yer almadı. Baş ağrısı nedeniyle sabahki çalışmaya katılmayan Emre ise akşam antrenmanında bulundu. Sakatlıkları bulunan genç futbolcular Okan ve Berk'in yanı sıra tedavisini İspanya'da sürdüren Güiza antrenmanda yer almadı. Bu arada UNİFEB taraftar grubundan üniversite öğrencileri de antrenmanı izledi. Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.