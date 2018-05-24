Fenerbahçe'de kongre öncesi seçim toplantısı yapıldı

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, başkan adaylarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Kulüp binasında Vefa Küçük\'ün odasında gerçekleştirilen toplantıya Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, Eski Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy ile Stat Müdürü Ayhan Bak da katıldı.

Toplantıda seçimle ilgili uygulamaların görüşüldüğü belirtilirken, toplantı sonrası da sahaya çıkılıp seçimin yapılacağı yerde incelemelerde bulunulduğu ifade edildi.

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