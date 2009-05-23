Fenerbahçe'de kongre heyecanı

Aziz Yıldırım NTV Spor'a konuştu (1.Bölüm) - VİDEO

Aziz Yıldırım NTV Spor'a konuştu (2.Bölüm) - VİDEO

Aziz Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde iki gün sürecek kongrede, adaylıklarını açıklayan, mevcut başkan Aziz Yıldırım ve bir dönem yönetim kurulunda yer alan Şadan Kalkavan başkanlık için yarışacak.Kongrede, aidatını yatıran 10 bin 944 üyenin oy kullanabileceği bildirildi.Bugün saat 10.30'da başlayan ilk gün toplantısında kulübün 2008 yılı hesaplarının değerlendiriliyor ve 2009 yılı için hazırlanan bütçe tasarısının oya sunulacağı mali genel kurulda gerçekleştiriliyor.Yönetim kurulu faaliyet ve denetleme kurulu raporunun okunması ile raporlar hakkındaki görüşmelerden sonra, yönetim kurulu ile tüzüğün 19. maddesi gereğinde profesyonel futbol şubesi hesapları ibra için oylamaya sunulacak.Denetleme kurulunun ibrası için yapılacak oylamanın ardından 2009 yılı için hazırlanan 310 milyon TL'lik bütçe tasarısı oylanacak.Gündemde yer alan diğer maddeleri de, Futbol Federasyonu delegeleri ile özerk federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda, kulüp için gerekli görülen gayrimenkul yatırımlarının yapılması, şirketlerin ve gayrimenkul yatırım ortaklarının kurulması amacıyla gayrimenkul satın alınması, satın alma için her türlü kredinin temini, işlemlerin ifası, ipotek ve diğer ayni hak tesisi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi oluşturuyor.Tüzüğün 66/A maddesi kapsamında geçici ihraç cezası alan Yalçın Türk'ün, ihraç kararının bir kere daha disiplin kurulu tarafından görüşülmesine dair talebi oya sunulacak.Genel kurulun ilk günü sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimiyle sona erecek.Başkan ve yönetim kurulu seçimleri ise yarın yapılacak.