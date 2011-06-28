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Spor

FENERBAHÇE'DE KOMBİNELER DAĞITILIYOR  İSTANBUL (A.A)

28 Haziran 2011 18:38

-FENERBAHÇE'DE KOMBİNELER DAĞITILIYOR  İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Fenerbahçe'nin yeni sezonda yapacağı maçları izlemek üzere kombine kart alanların kartları dağıtılmaya başlandı.  Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımının 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynayacağı maçlar için geçerli olacak kombine kartların dağıtımına bugün itibariyle başlandığı bildirildi. Yapılan açıklamada, kombine kart sahibi taraftarların Maraton Üst, Maraton Sarı ve Lacivert, Fenerium Üst, Fenerium Lacivert ve Türk Telekom'a ait kartlarını, makbuz karşılığında statta yer alan Kombine Kart Merkezi'nden teslim alabilecekleri kaydedildi. Maraton Alt, Fenerium Alt ve Divan Kurulu kombinelerinin dağıtım tarihinin ise ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

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