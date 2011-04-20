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Spor

FENERBAHÇE'DE KOMBİNE KARTLAR SATIŞTA İSTANBUL (A.A)

20 Nisan 2011 14:06

-FENERBAHÇE'DE KOMBİNE KARTLAR SATIŞTA  İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Fenerbahçe Kulübü, 2011-2012 sezonu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı kombine kartlarını satışa çıkardı.  Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, kombine kartları 18 Mayıs'a kadar öncelikle mevcut kartlarını yenilemek isteyen taraftarların alabileceği bildirildi. Mevcut kart sahipleri için kombine kart fiyatları 700 ile 7 bin 100 lira arasında değişiyor. Yenileme işlemlerinin ardından 21-22 Mayıs tarihlerinde kongre üyelerine, 23 Mayıs tarihinde de premium kart sahiplerine özel satış yapılacak kombine kartların, 25 Mayıs 2011 tarihinde genel satışa çıkacağı kaydedildi. Yeni alacaklar için kombine kart fiyatları, 750 ile 7 bin 450 lira arasında değişiyor. Bu arada, kongre üyelerinin, premium ve platin kart sahiplerinin 5 adet, gold taraftar kart sahiplerinin 3 adet, klasik taraftar kart sahiplerinin ise 1 adet kombine kart alabilecekleri belirtildi.

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