-FENERBAHÇE'DE KOMBİNE KARTLAR SATIŞA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Fenerbahçe Kulübü, 2011-2012 futbol sezonu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı kombine kartlarını 20 Nisan Çarşamba gününden itibaren satışa çıkarıyor. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kombine kartların 20 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında öncelikle mevcut kartlarını yenilemek isteyen taraftarlar için satışa sunulacağı bildirildi. Mevcut kart sahipleri için kombine kart fiyatları tribünlere göre 700 ile 7 bin 100 lira arasında değişiyor. Yenileme işlemlerinin ardından 21-22 Mayıs tarihlerinde kongre üyelerine, 23 Mayıs tarihinde de premium kart sahiplerine özel satış yapılacak kombine kartların, 25 Mayıs 2011 tarihinde genel satışa çıkacağı kaydedildi. Yeni alacaklar için kombine kart fiyatları 750 ile 7 bin 450 lira arasında belirlendi. Bu arada, kongre üyelerinin, premium ve platin kart sahiplerinin 5 adet, gold taraftar kart sahiplerinin 3 adet, klasik taraftar kart sahiplerinin ise 1 adet kombine kart alabilecekleri belirtildi. Öte yandan, maraton ve Fenerium alt tribünlerdeki koltukların tamamının değiştirileceği, maraton üst ve Fenerium üst tribünlerinde, aynı blok içerisindeki fiyat farklarının kaldırıldığı ve maraton 1. loca katında yeni düzenlemeler ve dekorasyon yapılacağı ifade edildi.