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Spor

Fenerbahçe'de 'Kocaman devri' başlıyor

Fenerbahçe'de, teknik direktör Daum'un ayrılışının ardından teknik direktörlüğüne Aykut Kocaman getirildi.

26 Haziran 2010 03:00

T24 - Daum ile anlaşılmasının ardından sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiği Fenerbahçe'de takımın başına eski Fenerbahçeli ve milli futbolcu da olan Aykut Kocaman'ın geçeceği, imza törenini 29 Haziran salı günü saat 14:00'te gerçekleştirileceği açıklandı.

Fenerbahçe'de, teknik direktör Christoph Daum'un ayrılışının ardından beklenen gelişme oldu ve takımın teknik direktörlüğüne Aykut Kocaman getirildi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımının teknik direktörlüğünü Aykut Kocaman'ın getirildiği bildirildi.

Aykut Kocaman'ın 28 Haziran Pazartesi günü takımın toplanmasıyla birlikte görevine başlayacağı, imza töreninin ise 29 Haziran Salı günü saat 14:00'de yapılacağı açıklandı.


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