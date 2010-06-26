Fenerbahçe'de 'Kocaman devri' başlıyor

T24 - Daum ile anlaşılmasının ardından sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiği Fenerbahçe'de takımın başına eski Fenerbahçeli ve milli futbolcu da olan Aykut Kocaman'ın geçeceği, imza törenini 29 Haziran salı günü saat 14:00'te gerçekleştirileceği açıklandı.



Fenerbahçe'de, teknik direktör Christoph Daum'un ayrılışının ardından beklenen gelişme oldu ve takımın teknik direktörlüğüne Aykut Kocaman getirildi.



Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımının teknik direktörlüğünü Aykut Kocaman'ın getirildiği bildirildi.



Aykut Kocaman'ın 28 Haziran Pazartesi günü takımın toplanmasıyla birlikte görevine başlayacağı, imza töreninin ise 29 Haziran Salı günü saat 14:00'de yapılacağı açıklandı.





