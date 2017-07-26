Fenerbahçe'de Kjaer gelişmesi!

Fenerbahçe'de transfer sezonu başından itibaren adı Milan ve Sevilla gibi kulüplere transfer olacağı söylentileriyle anılan Simon Kjaer, sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosuna alınmadı.

Danimarkalı stoperin kadroya alınmaması, transfer olacağı iddialarını daha da güçlendirdi. UEFA'nın kurallarına göre, devam eden sezon içerisinde bir futbolcu ancak bir kulübün formasını giyebilir.

Kjaer'e ilgisi olduğu bilinen takımlar, UEFA liglerinde de mücadele ediyor. Yani, UEFA organizasyonlarının birinde sarı-lacivertli formayı giymesi halinde, ilgilenen takımların Danimarkalı savunmacıdan uzaklaşması muhtemel.