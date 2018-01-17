Fenerbahçe'de keyifleri kaçıran sakatlık

Fenerbahçe'nin kiralanması konusunda Sparta Rotterdam'la anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli, İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Dirk Advocaat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Sparta Rotterdam'la kiralık olarak anlaşan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğithan Güveli sakatlanarak İstanbulspor maçının 17. dakikasında oyundan çıktı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Yiğithan için sağlık ekiplerinden oyuna devam edemeyeceği raporu gelince, genç oyuncunun yerine Martin Skrtel oyuna dahil oldu.



(beIN Sports)