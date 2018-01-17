T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de keyifleri kaçıran sakatlık

Sarı-lacivertlilerin kiralık göndereceği genç oyuncu sakatlandı

17 Ocak 2018 13:44

Fenerbahçe'nin kiralanması konusunda Sparta Rotterdam'la anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli, İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemedi. 

Dirk Advocaat'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Sparta Rotterdam'la kiralık olarak anlaşan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğithan Güveli sakatlanarak İstanbulspor maçının 17. dakikasında oyundan çıktı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Yiğithan için sağlık ekiplerinden oyuna devam edemeyeceği raporu gelince, genç oyuncunun yerine Martin Skrtel oyuna dahil oldu.

(beIN Sports)

ETİKETLER

FenerbahçeYiğithan GüvelisakatlıkRotterdamtransferkiralıkİstanbulspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24