-FENERBAHÇE'DE KAYSERİSPOR MESAİSİ YARIN BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor ile yaptıkları maçtan sonra 2 gün izin yapan Fenerbahçeli futbolcular, ligin 4. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Manisaspor maçından sonra milli maçlar arası nedeniyle iki gün izin verdiği oyuncular, yarın sabah Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelerek, saat 10.00'da yapacakları antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayacak. Antrenmana milli takımlarda yer alan oyuncular katılmayacak. Fenerbahçe, lige verilen arada 4 Eylül Cumartesi günü Sivas'ta Sivasspor ile Cumhuriyet Kupası'nda karşı karşıya gelecek.