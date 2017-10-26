Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenman ilk olarak salonda başlarken, daha sonra saha çalışmalarıyla sürdü. Sağlık ekibi tarafından dinlendirilmesi uygun görülen kaleci Kameni antrenmana katılmadı. Ağrıları bulunan Janssen ise takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Uzun süredir sakat olan van Persie ve tedavisi devam eden Mehmet Ekici idmanda yer almadı.

AYKUT KOCAMAN 4-3-3 SİSTEMİNE DEVAM EDECEK

Teknik direktör Aykut Kocaman Galatasaray maçında uyguladığı 4-3-3 sistemini, Kayserispor maçında da uygulamayı düşünüyor. Galatasaray gibi hızlı oynayan bir ekibe gol pozisyonu fırsatı vermeyen sarı-lacivertliler, Kayserispor karşısında da aynı sistemle sahaya çıkacak. Bu kapsamda çift kale taktik maçında 4-3-3 şeklinde dizilim yapan Aykut Kocaman, ağrıları bulunan Janssen yerine forvet pozisyonunda Soldado\'yu denedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman