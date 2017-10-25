Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı Süper Lig 10\'uncu hafta mücadelesi hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan çalışma 1 saat 50 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenmanın devamında 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, 30 Ekim Pazartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.