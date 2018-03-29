Fenerbahçe'de Kayserispor maçının hazırlıkları devam etti

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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