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Spor

Fenerbahçe'de Kayserispor maçının hazırlıkları devam etti

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'in 10'uncu haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

28 Ekim 2017 21:59

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00\'da başlayan antrenman, 1 saat 40 dakika sürdü. Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaparken, ikinci bölümde sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

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