Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nde Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00\'da başlayan antrenman 1 saat 50 dakika sürdü.

Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. İkinci bölümde ise sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Bu arada tesislere gelen minik taraftarlar antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarlar, teknik direktör Aykut Kocaman\'a da çiçek takdim etti.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İSTANBUL / DHA