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Spor

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL / DHA Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı

27 Ağustos 2018 17:53

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30\'da başladı. Göztepe maçına ilk 11\'de başlayan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 ayrı grup halinde gerçekleştirilen 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, bu akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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