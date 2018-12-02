Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sona erdi

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında yarın Kasımpaşa ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri\'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde saat 18.00\'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı lacivertli oyuncular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)