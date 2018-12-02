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Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sona erdi

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın Kasımpaşa ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı

02 Aralık 2018 23:59

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında yarın Kasımpaşa ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. 
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde saat 18.00\'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı lacivertli oyuncular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)

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