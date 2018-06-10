Fenerbahçe'de karar verildi

Fenerbahçe Yönetimi, taraftarın büyük bölümünün değişim istemesi nedeniyle Aykut Kocaman ile devam etmeme kararı aldı. Sportif Direktör Comolli’nin öncelikli olarak Arsene Wenger’i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre; Fenerbahçe’de teknik adam konusu prensipte çözüldü. Takımın mevcut teknik direktörü Aykut Kocaman ile üç kez görüşen sarı-lacivertliler, Kocaman’ın yerine yabancı bir teknik adamla devam etme kararı aldı. Bu kararın kısa süre içinde Aykut Kocaman’a iletileceği öğrenildi.



Bir yılı aşkın süredir çalışmalarını yapan Sportif Direktör Comolli, geçtiğimiz günlerde görevine resmen başladı. Fransız futbol adamının, hazırda tuttuğu bazı yabancı teknik adamlar olsa da ilk hedefin Arsene Wenger olduğu öğrenildi.