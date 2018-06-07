Fenerbahçe'de KAP'a transfer açıklaması

Fenerbahçe, sportif direktörlüğe Damien Comolli'nin getirildiğini KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada "Kulübümüz, daha önce St. Etienne FK, Monaco FK, Arsenal FK, Tottenham FK, Liverpool FK gibi kulüplerde çeşitli kademelerde görev yapmış olan futbol adamı Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşma sağladı" sözlerine yer verildi.

Kulüp Başkanı Ali Koç "Damien Comolli, Avrupa’nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. Uzun vadeli planlamalarımız çerçevesinde, hayal ettiğimiz Fenerbahçe futbol takımı için bir yola çıktık ve ilk adımlarımızı atmaya başladık" dedi.

Görevine başlamak için sabırsızlandığını söyleyen Comolli resmi internetssitesine yaptığı açıklamada "Tarihi ve gelenekleri olan böyle bir kulübün bir parçası olmaktan ve bu aileye katılmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki herkes, tüm maçlarda stadımızın taraftarlarımız tarafından doldurulacağını görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve yaratacakları atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kulüp ayrıca Sportif Direktör Damien Comolli’nin imza töreni ve basın toplantısı, 12 Haziran Salı günü saat 14:00’te, Ülker Stadı'nda bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleştirileceğini duyurdu.