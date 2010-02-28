Fenerbahçe'de kan kaybı sürüyor

T24 -

Son dakikalardaki sıkıntı sürüyor

Son 4 lig maçında 10 puan yitirdi

Olimpiyat kabusu Olimpiyat kabusu

3 teknik adam Olimpiyat'ta Belediyespor engelini aşamadı

Futbolculara tepki sürüyor

19. dakikada 3 oyuncu birden sakatlandı

Yıldırım yer değiştirmedi

Fenerbahçe'nin ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı

Fenerbahçe'nin en golcü ismi Alex Fenerbahçe'nin en golcü ismi Alex

Son dakikalarda Alex'ten yoksun oynadı

Turkcell Süper Lig'de haftalardır kazanamayan Fenerbahçe, 23. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle, şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp daha yaşadı.Sarı-lacivertliler, Turkcell Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere mücadele ettiği 3 kulvarda üst üste yaptığı 7. maçından da galibiyet çıkaramadı.Son galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 4 Şubat Perşembe günü Bursaspor'a karşı 3-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, bu maçtan sonra yaptığı 7 resmi maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı.Fenerbahçe'nin son 7 maçta aldığı sonuçlar şöyle:Ziraat Türkiye Kupası, Fenerbahçe - Bursaspor: 1-3UEFA Avrupa Ligi, Fenerbahçe - Lille: 1-2UEFA Avrupa Ligi, Fenerbahçe - Lille: 1-1Turkcell Süper Lig'de Bursaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Lille karşısında son dakikalarda yediği gollerle yenilip, elenen Fenerbahçe'nin son dakikalardaki gol yeme sıkıntısı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor mücadelesinde de devam etti.Alex'in 57. dakikadaki golüyle 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, 83. dakikada kalesinde gördüğü golle mağlubiyeti engelleyemedi.Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip son 4 lig maçında 10 puan yitirdi.20. haftada Diyarbakırspor karşısında 1-1, 21. haftada Manisaspor maçında 2-2'lik beraberlikler alan Fenerbahçe, 22. hafta karşılaşmasında Bursaspor'a 3-2 yenilip, 23. haftayı da 2-1'lik yenilgiyle geride bıraktı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı bundan önceki iki sezonda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0'lık skorlarla kaybeden Fenerbahçe, 3. sezonda da 2-1 kaybetti.Sarı-lacivertliler, lig mücadelelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.2007-2008 sezonunda yapılan maçlarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 kazanmış, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki randevu 2-2 bitmişti.Geçen sezon yapılan maçlarda Kadıköy'de Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da İstanbul Büyükşehir Belediyespor aynı skorla 2-0 galip geldi.Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki maçtan ise Fenerbahçe ise 1-0 galip ayrılmıştı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda üst üste 3. sezonda da kazanamayan Fenerbahçe'de, 3 ayrı teknik adam Belediyespor engeline takıldı.2007-2008 sezonunda Arthur Zico ve 2008-2009 sezounda Luis Aragones 2-0'lık mağlubiyetler alırken, bu sezon Christoph Daumlu Fenerbahçe 2-1'lik yenilgiden kurtulamadı.Güiza'ya gösterdikleri tepkiyle Bursaspor maçında İspanyol forvete büyük üzüntü yaşatan Fenerbahçeli taraftarlar, bu maçta da Deniz ve Selçuk'a tepki verdi.İki futbolcu da ilk yarıda ortaya koydukları performansların ardından özellikle ilk yarının son bölümüne doğru tribünlerin bir bölümünden tepki aldı.Karşılaşmanın 19. dakikası oynanırken, iki ayrı pozisyonda 3 oyuncu sakatlanırken, iki ekibin sağlık ekipleri futbolculara saha içinde müdahale etti.Fenerbahçe'den Gökhan Gönül, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan da Gökhan Süzen girdikleri mücadelede yerde kaldılar. Aynı dakikada bu kez orta alana yakın bölgede Selçuk ile mücadelesinde Belediyespor'da Sylla yerde kaldı. Üç futbolcu da tedavilerinin ardından maça devam ettiler.Belediyespor'dan Gökhan Süzen 3 dakika sonra bir pozisyonda tekrar yerde kalınca tedavisi için saha kenarına gelmek zorunda kaldı. Gökhan, kontrollerin ardından oyundan alınırken, yerine Ekrem maça dahil edildi.Maçı 20. dakikaya kadar protokol tribününde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yan yana izleyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bu dakikadan sonra protokol tribününde geriye gitti.Fenerbahçe Başkanı, bu tribünde daha gerideki bölümde yönetim kurulu üyesi Murat Özaydınlı ile birlikte ilk yarıyı takip etti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, ilk yarıyı 1-0 geride kapattıkları mücadelenin ikinci yarısına başlarken 2 değişiklik birden yaptı.Değişiklikleri genelde son bölümlere doğru yapan Alman çalıştırıcı bu kez erkenden önlem alıp Selçuk'un yerine Cristian, Deniz'in yerine de Deivid'i sahaya sürdü.Turkcell Süper Lig'de bu sezon 9. golüne imzasını atan Alex, takım arkadaşı 8 golü bulunan Güiza'yı gol sayısında geride bıraktı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 57. dakikada attığı golle maçta takımına 1-1'lik eşitliği getiren Brezilyalı futbolcu, forvetlerin performans düşüklüğü yaşadığı takımında en golcü olarak ön plana çıktı.Brezilyalı futbolcu, gol sevincinde topu formasının içerisine sokup, formasının üzerinden meşin yuvarlağı öptü.Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında galibiyet golü için çabaladığı dakikalarda Alex'in kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasıyla en etkili oyuncusunu yitirdi.Sarı-lacivertliler Alex'in çıkmasından 4 dakika sonra 2. golü kalesinde görerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı.